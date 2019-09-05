У нас де-факто - суперпрезидентская республика. Да еще и с двумя правительствами, - Безсмертный

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение в программе "Вот оно как" с Денисом Бигусом и Алиной Юрченко выразил политик и соавтор Конституции Роман Безсмертный.

Политик напомнил об инциденте в первый день заседания нового парламента, когда спикер Дмитрий Разумков сказал, что "объявляется пятиминутный перерыв", однако Президент ему бросил: "Какой перерыв? Арбайтен. Давайте, парни, работайте", и в этот момент спикер парламента повиновался.

"В нормальном парламентском государстве этого (указаний президента спикеру, - Ред.) было бы достаточно, чтобы начать процедуру импичмента", - отметил он.

"Господин президент, мы вас уважаем, но тут свои правила", - подчеркнул Безсмертный.

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"У нас де-юре парламентско-президентская, а де-факто - суперпрезидентская республика. Да еще и с двумя правительствами. Мне интересно, как президент разойдется с двумя премьер-министрами - Богданом и Гончаруком? " - сказал он.

Кроме того Безсмертный подчеркнул, что категорически против, чтобы в Украине Президенту принадлежало право единолично назначать на должности министров или руководителей силовых органов.