Бородянский - одесситам об увольнении Ройтбурда: Я бы на вашем месте не разбрасывался талантами и профессионалами

Одесскому областному совету не стоило увольнять Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея. Такое мнение выразил в Facebook министр молодежи, культуры и спорта Украины Владимир Бородянский, обращаясь к жителям Одесской области, передает Цензор.НЕТ.



"Это не вопрос министра культура, это ваш вопрос, и в первую очередь вы отвечаете за то, в каком городе и с какой культурой вы живете. Музей при Ройтбурде стал постоянным местом общественного диалога об искусстве, ожил, стал событием. Я бы на вашем месте не разбрасывался талантами и профессионалами, а всеми силами берег их, привлекал к жизни вашего прекрасного города и создавал им условия для творчества", – написал он.

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Министр пообещал в пределах своей компетенции проверить законность увольнения Ройтбурда.



"Я разговаривал с Александром и гарантировал, что эта ситуация будет мной лично контролироваться", – отметил он.



Бородянский считает, что Ройтбурда уволил "не абстрактный областной совет", а люди, которые избирали нынешних депутатов облсовета.

В среду, 4 сентября Одесский облсовет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея Олександром Ройтбурдом.

Александр Ройтбурд возглавлял Одесский художественный музей с марта 2018 года.

Художник собирается оспорить свое увольнение в суде. Решение Одесского облсовета он назвал относящимся "скорее к сфере психопатологии, чем юриспруденции".

7 сентября сторонники Ройтбурда собираются устроить акцию протеста у здания Одесского облсовета.