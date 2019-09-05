Зеленский не имел права ветировать закон о господдержке "Пласта", - Парубий

Президент Украины Владимир Зеленский не имел права ветировать закон "О государственном признании и поддержке "Пласта" – Национальной скаутской организации Украины". Об этом 4 сентября в Facebook заявил бывший спикер Верховной Рады Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Андрей Парубий, передает Цензор.НЕТ.



"Согласно ст. 94 Конституции Украины, у президента было 15 дней на то, чтобы выразить свои мотивированные предложения для повторного рассмотрения в парламенте. На сегодня президент Зеленский не имел права ветировать этот закон. Это абсолютно антиукраинское решение, ведь "Пласт" – древнейшая и наибольшая украинская молодежная организация, которая воспитала генералов Украинской повстанческой армии, среди них и Романа Шухевича, президента УНР в экзиле – Мыколу Плавьюка, гениального, всемирно известного экономиста Богдана Гаврилишина, изобретателя Любомира Романкива и тысячи украинских лидеров", – написал он.

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Экс-спикер парламента подчеркнул, что "многие воспитанники "Пласта" погибли в борьбе за Украину, также и на фронте современной российско-украинской войны".



Парубий призвал народных депутатов преодолеть вето президента и принять закон о государственном признании и поддержке "Пласта".