Кабмин уволил Уполномоченного по делам ЕСПЧ Ивана Лищину

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кабмина.

Как отмечается, Лищина уйдет со своей должности 13 сентября.

"Уволить Лищину Ивана Юрьевича с должности заместителя министра юстиции Украины - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека с 13 сентября 2019 г. по собственному желанию", - говорится в документе.

Сам Лищина в Facebook написал, что это были "успешные 38 месяцев".

"Это были успешные 38 месяцев: 50 свидетелей по Крыму и 80 по Донбассу, сотни документов, экспертных заключений, видео и фото материалов; два новых заявления в ЕСПЧ против РФ: в отношении политзаключенных и моряков (по последним Суд выдал обеспечительные меры в отношении медицинского обслуживания)", - написал он.

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