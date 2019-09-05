За полгода переводы от заробитчан в Украину выросли на треть, - Минэкономразвития

Об этом говорится обзоре министерства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Объем переводов физлиц за семь месяцев вырос на 13,2% и достиг 106,3 млрд гривен.

За 2018 год в Украину поступило денежных переводов на сумму 2,3 млрд долларов, или около 58 млрд гривен по курсу НБУ.

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В то же время объем денежных переводов в Украине вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 93,3 млрд гривен, или 3,47 млрд долларов в эквиваленте.

Согласно данным Министерства финансов Украины, за границей постоянно работают 3,2 миллиона украинцев, или 18% всего экономически активного населения страны.