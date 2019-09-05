В Польше ждут от Украины нового подхода в исторической проблематике, - замглавы МИД Пшидач

Об этом в комментарии Укринформу отметил во время Экономического форума в польской Кринице-Здруй заместитель главы внешнеполитического ведомства Польши Марцин Пшидач, который отвечает за восточную политику, передает Цензор.НЕТ.

"Новая власть всегда означает потенциал новой открытости. В Украине сейчас полностью новые политики, и это естественным образом дает шанс на новый подход во многих вопросах, в том числе и в сложных исторических вопросах, которые за последние пять лет значительно влияли на или обременяли польско-украинские отношения", - заявил Пшидач.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша получает позитивные сигналы из Украины в деле отмены запрета эксгумации жертв Волынской трагедии, - Чапутович

Он подчеркнул, что недавние переговоры Президента Украины Владимира Зеленского в Варшаве с польскими лидерами были "хорошими" и выразил надежду, что темы, которые были определены в ходе переговоров, будут иметь свои "конкретные решения".

Заместитель главы МИД Польши выразил сожаление по поводу того, что "предыдущая власть, несмотря на публичные заявления о снятии моратория на эксгумацию останков поляков на территории Украины, которые были жертвами различных преступлений и конфликтов, не сделала ничего для решения этого вопроса, и это влияло на доверие к ней".

Пшидач подчеркнул, что запрет на поисково-эксгумационные работы в Украине с самого начала сильно тяготил польско-украинские отношения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дуда призвал европейцев не допустить новой военной агрессии, как в Грузии и Украине

"Вопрос согласия на поиск останков своих родственников не должен быть предметом политической дискуссии, поскольку это выражает наш моральный долг", - констатировал заместитель главы МИД Польши.