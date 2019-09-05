Перепись населения может неприятно удивить Кабинет Министров, - эксперты

Намерение премьер-министра Украины провести перепись населения может неприятно удивить Кабинет Министров, поскольку сейчас за рубеж на работу выехали миллионы украинцев. Об этом говорится в материале "5 канала", посвященном вопросам трудовой миграции.

По последним подсчетам экспертов, в трудовой миграции принимают участие свыше восьми миллионов украинцев.

"Нужно проанализировать, сколько все-таки реально населения в стране, сколько выехало за границу и там работают – в этом и есть смысл переписи", – сказал глава правления Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Полученные реальные цифры должны стать двигателем для разработки миграционной и демографической государственной политики, которая крайне необходима государству. Ее должны внедрить только что назначенные члены правительства, говорят эксперты. К тому же, такие инициативы уже доказали свою эффективность во многих европейских странах.

"Соседние государства ведут политику не только привлечения работников, но и политику интеграции, ассимиляции. К примеру, та же Польша делает доступное иппотечное кредитование. Также действуют медицинское страхование, соцгарантии для семей. То же будет делать и Германия, Словакия, Чехия", – сказал эксперт программы "Международная и внутренняя политика украинского института будущего" Игорь Тышкевич.