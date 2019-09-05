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05.09.19 10:21

Рябошапка встретился с американскими сенаторами Джонсоном и Мерфи, - посольство

Американские сенаторы Крис Мерфи и Рон Джонсон встретились с генпрокурором Украины Русланом Рябошапкой в Киеве.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter посольства США в Украине.

"Мы рады приветствовать сенатора Рона Джонсона из Висконсина и сенатора Криса Мерфи из Коннектикута в Киеве, где они встретятся с украинскими чиновниками, чтобы обсудить партнерство Украины и США", - говорится в сообщении посольства.

Их визит начался со встречи с главой Генпрокуратуры Русланом Рябошапкой, во время которой он поделился взглядами по поводу проведения антикоррупционной реформы в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что сенаторы США Крис Мерфи и Рон Джонсон, которым недавно отказали в получении российской визы, собираются посетить Украину.

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Рябошапка встретился с американскими сенаторами Джонсоном и Мерфи, - посольство 01

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