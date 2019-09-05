Курс на сближение Украины с ЕС - неизменен. На этом пути Кабмин и ВР - единое целое, - Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом договорились вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и председатель комитета ВРУ по вопросам интеграции с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе на заседании Комитета.

"Курс на сближение Украины с Евросоюзом - неизменен. На этом пути правительство и парламент не просто союзники, они - единое целое", - отметил Вице-премьер-министр.

Он отметил, что видит своей основной задачей на посту продолжение и усиление положительных достижений по выполнению Соглашения об ассоциации и начатых процессов секторальной интеграции с ЕС.

Представитель правительства подчеркнул, что сейчас динамика развития торговли Украины с ЕС очень высокая и опережает возможности Соглашения об ассоциации.

Кулеба также отметил, что совместная работа по принятию евроинтеграционных законопроектов должна быть построена в наиболее оптимальным способом. Он предложил сгруппировать законопроекты по их целям и тематике. Вице-премьер-министр также поддержал инициативу Иванны Климпуш-Цинцадзе по усилению институционной способности комитета в части экспертизы и анализа парламентских законодательных актов на соответствие праву ЕС.

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Также он призвал членов комитета быть "адвокатами евроинтеграции в своих фракциях" и объяснять парламентариям важность оперативного и качественного рассмотрения законов, необходимых для выполнения Соглашения об ассоциации и приближение всех сфер жизни украинцев к стандартам ЕС. Вице-премьер-министр предложил уполномочить отдельных людей как со стороны комитета, так и со стороны своей службы для координации совместной работы.

По словам Климпуш-Цинцадзе, пока 67 законопроектов являются приоритетными и требуют срочной обработки Правительственным офисом с тем, чтобы рассмотреть их вместе с выводами офиса на ближайшем заседании Комитета. Кулеба отметил, что также необходима экспертиза законопроектов со стороны каждого профильного министерства.



Фото: Правительственный портал

Говоря о правительственно-парламентском взаимодействии, он подчеркнул, что успех реализации Правительством курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию во многом зависит от эффективности Парламента. Чем эффективнее Парламент в принятии законодательства, которое создает европейское рыночное и ценностное пространство в Украине, тем быстрее правительство сможет приступать к их выполнению.