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05.09.19 10:48

На Житомирщине мужчина во время сжигания травы погиб от взрыва боеприпаса, - полиция

В Житомирской области житель села Ольха погиб от взрыва боеприпаса времен Второй мировой, когда сжигал на своем земельном участке сухую траву.

На Житомирщине мужчина во время сжигания травы погиб от взрыва боеприпаса, - полиция

Об этом сообщает Нацполиции Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.

"Происшествие случилось вечером 4 сентября в Романовском районе. Сжигая сухую траву на собственном приусадебном участке погиб селянин. Предварительно, в результате взрыва боеприпаса времен Второй Мировой войны. По данному факту продолжаются проверки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение информация о взрыве на соседской приусадебном участке в полицию поступила от жительницы с.Ольха около 18:30.

По состоянию на 10 утра 5 сентября работа сотрудников следственно-оперативной группы и специалистов взрывотехнической службы ГУНП, а также осмотр места происшествия для установления причин взрыва продолжаются.

"Предварительно установлено, что 69-летний селянин сжигал сухую траву на своем земельном участке, когда взорвался неизвестный предмет. Мужчина получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Он погиб на месте происшествия", - проинформировали в полиции.

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