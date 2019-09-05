Суд разрешил задержать экс-главу НКРЭКУ Вовка, - Сытник

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

"Суд дал разрешение на его задержание", - сказал Сытник журналистам в четверг в Киеве.

По его словам, когда речь идет о международном розыске, то отдельно ставится вопрос о задержании и отдельно - об аресте.

"На сегодняшний день есть решение суда, которым предоставлено разрешение на задержание", пояснил директор НАБУ.

Также Сытник добавил, что по данным антикоррупционных органов, на сегодняшний день Вовк находится за границей.

Он подчеркнул, что данное решение и необходимо для запуска процедуры международного розыска.

Отвечая на вопрос о том, когда возможно решение суда об аресте, Сытник сказал: "Это зависит от суда".

"Антикоррупционные органы передадут в ВАКС 208 уголовных производств", - сообщил Сытник.

"По нашим подсчетам, подлежат передаче 208 дел из разных инстанций. Есть ряд дел, которые рассмотрены и находятся на стадии апелляции. Основная часть дел находится в суде первой инстанции", - сказал Сытник журналистам в четверг в Киеве.

Ранее, суд отказался заочно арестовать экс-главу НКРЭКУ Вовка, подозреваемого по делу "Роттердам+"

Напомним, экс-руководителя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка объявили в международный розыск.

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