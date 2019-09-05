Антикоррупционные органы передадут в ВАКС 208 уголовных производств, - Сытник

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом журналистам в четверг в Киеве.

"По нашим подсчётам, подлежат передаче 208 дел из разных инстанций. Есть ряд дел, которые рассмотрены и находятся на стадии апелляции. Основная часть дел находится в суде первой инстанции", - сказал Сытник.

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Как сообщалось, в мае собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняло решение о начале работы суда 5 сентября 2019 года. Также собрание судей ВАКС избрало его главой судью первой инстанции Елену Танасевич.

30 августа в парламентской газете "Голос Украины" было опубликовано сообщение, что Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС), согласно решению собрания его судей, начнет работу 5 сентября.