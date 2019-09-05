Боснии направлена нота протеста из-за заявления о "российском Крыме", - МИД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"МИД Украины выражает решительный протест в связи с высказываниями члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика в ходе его интервью изданию "Русский репортер" 02.09.2019 относительно якобы принадлежности временно оккупированной Автономной Республики Крым Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что МИД ценит официальную позицию коллегиального президиума Боснии и Герцеговины относительно поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины и воспринимает указанные высказывания члена президиума Милорада Додика как выражение его собственного видения ситуации.

"Учитывая высказанное намерение М.Додика посетить временно оккупированный Российской Федерацией Крым, МИД Украины в очередной раз заявляет, что поездки иностранных должностных лиц в Крым без согласования с украинской стороной являются откровенным нарушением украинского законодательства и международного права, в частности резолюции ГА ООН", - подчеркнули в МИД.

Также в МИД отметили, что в связи с указанным заявлением и намерением Додика посетить временно оккупированную АРК, в МИД Боснии и Герцеговины направлена нота протеста.

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