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05.09.19 11:31

7 теруправлений, назначение и увольнение директора Кабмином: на сайте Рады обнародовали законопроект о Бюро финрасследований

Депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев (СН) предлагает парламенту создать Бюро финансовых расследований.

7 теруправлений, назначение и увольнение директора Кабмином: на сайте Рады обнародовали законопроект о Бюро финрасследований

Об этом говорится в законопроекте №1208, зарегистрированном в парламенте 30 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Согласно документу, предлагается создать Бюро финрасследований, которое будет включать центральный аппарат и территориальные управления, но не более 7 теруправлений.

Предельное количество сотрудников бюро утверждается Кабминов в зависимости от роста или сокращения количества финансовых преступлений.

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Руководитель Бюро финрасследований назначается и увольняется Кабинетом Министров по представлению министра финансов на 5 лет, но не более 2 сроков подряд. Министр может объявлять конкурс на данную должность. 

"Для обеспечения прозрачности и беспристрастности при отборе кандидатов на должность руководителя Бюро финансовых расследований министр может объявлять консультативный конкурс", - указано в тексте законопроекта.

Руководителем бюро может быть гражданин Украины, имеющий высшее юридическое или экономическое образование, стаж работы не менее пятнадцати лет, опыт работы на руководящих должностях, свободно владеющий государственным и двумя иностранными языками, которые являются официальными языками Совета Европы.

Работники бюро не имеют права: быть членами или участвовать в создании или деятельности политических партий, организовывать или участвовать в забастовках; быть поверенными третьих лиц по делам бюро; использовать бюро, его работников и имущество в партийных, групповых или личных интересах.

Руководитель нового органа должен ежегодно не позднее 10 февраля и 10 августа подавать президенту, Верховной Раде и Кабмину письменный отчет о деятельности Бюро за шесть месяцев, а также информировать об основных вопросах работы органа, пишет Интерфакс-Украина.

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К основной подследственности Бюро предлагается отнести уголовные правонарушения по 25 статьям Уголовного кодекса. Среди них - незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров (ст. 205), фиктивное предпринимательство (ст. 204), фиктивное предпринимательство (ст. 205), подделка документов, предоставляемых для проведения госрегистрации юрлица и ФЛП (ст. 205-1), уклонение от уплаты налогов (ст. 212), уклонение от уплаты ЕСВ и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование (ст. 212-1), нецелевое использование бюджетных средств (ст. 210), выдача нормативно-правовых актов, которые сокращают поступления в бюджет или увеличивают его расходы (ст. 211), доведение до банкротства (ст. 219), подделка негосударственных ценных бумаг (ст. 224), незаконное использование товарного знака, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара (ст. 229).

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