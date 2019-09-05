Если Цемах будет на свободе - Кремль ликвидирует неудобного свидетеля, - прокурор

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в начале рассмотрения апелляционной жалобы заявил судья, зачитывая материалы слушания.

Цемах поддержал позицию своего адвоката. Прокурор, в свою очередь, возражает против освобождения Цемаха из-под стражи.

Защита Цемаха отмечает, что "большинство доказательств, которыми прокурор обосновал подозрение, были собраны в 2014-2015 годах", в основном это материалы из сети интернет. С тех пор, подчеркивает защита, прошло уже более 5 лет. Содержание под стражей является исключительной мерой пресечения, и статья 29 Конституции Украины обеспечивает право каждого человека на свободу, отметил адвокат Роман Гонтарев.

Прокурор считает, что апелляционная жалоба вообще не должна рассматриваться, поскольку была подана с нарушением сроков на подачу. Впрочем, в любом случае, сторона обвинения настаивает на продолжении содержания Цемаха под стражей - даже если суд решит рассматривать жалобу.

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"Господин Цемах может скрываться от органов досудебного расследования, суда и ответственности", - уверен прокурор. Он напомнил суду, что Цемах зарегистрирован на неподконтрольной украинской власти территории. Кроме того, прокурор вісказал мнение, что Цемах, находясь на свободе, может влиять на свидетелей и своих сообщников, которые на сейчас еще не все установлены.

Также прокурор напомнил, что с недавнего времени Цемаха подозревают в еще одном преступлении - террористическом акте 6.08.2014, когда произошел бой на блокпосту 43, в ходе которого были убиты четыре украинских воина.

Под стражей Цемах находится в безопасности, добавил прокурор, отметив, что нередко Кремль расправляется с неудобными для него свидетелями. "Если, не дай Бог, с господином Цемахом что-то случится, когда он будет находиться на свободе, - будет труднее выполнить резолюцию Совбеза ООН. И это поставит под сомнение репутацию украинских правоохранительных органов",

"Мертвые бессильны искать справедливости, это обязанность живых", - подчеркнул прокурор Олег Пересада в конце своей речи.

Сейчас суд удалился в совещательную комнату.

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О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.