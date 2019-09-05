Размещенные в оккупированном Крыму российские средства ПВО способны поражать цели почти до Киева, - ГУР

Об этом в интервью Укринформу заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, отвечая на вопрос о самых серьезных угрозах безопасности для Украины, передает Цензор.НЕТ.

"На территории Крыма создана мощная группировка, которая позволяет Российской Федерации проводить операции вообще во всем регионе Черного моря. Это и воздушный компонент, который перекрывает всю акваторию Черного моря, это и надводный и подводный флот, сухопутный компонент, который сегодня усилился средствами ПВО, достигающие нашей территории почти до Киева", - заявил Скибицкий.

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По его словам, также ведется наращивание береговых ракетных комплексов, что позволит уничтожать надводные цели почти на всей акватории Черного моря.

"Не исключается размещения и других видов вооружения, в том числе и ядерного оружия на территории оккупированного Крыма", - подчеркнул представитель ГУР.