Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Прокурор с решением суда не согласен, впрочем, по его словам, "это решение суда и оно является окончательным и обжалованию не подлежит".

"Как я понимаю, господин Цемах будет достаточно труднодоступным для международной следственной группы. У него есть личное обязательство, но средств контроля, как электронный браслет или способа отслеживать его местонахождение, у нас нет", - пояснил представитель обвинения.

Напомним, во время рассмотрения апелляции прокурор Олег Пересада заверил суд в том, что на свободе Цемах не будет находится в безопасности - ведь Москва может ликвидировать неудобного свидетеля.

Сам Владимир Цемах во время перерыва в судебном заседании на вопрос журналистов о том, считает ли он, что на свободе ему грозит опасность, ответил: "Я бред не комментирую".









Фото Алена Лунькова

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О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.