Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
05.09.19 11:55

Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство. ВИДЕО

После возвращения из совещательной комнаты судьи Апелляционного суда города Киева озвучили свое решение относительно продления содержания под стражей Владимира Цемах - отпустить его под личное обязательство.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео Радио Свобода

Прокурор с решением суда не согласен, впрочем, по его словам, "это решение суда и оно является окончательным и обжалованию не подлежит".

"Как я понимаю, господин Цемах будет достаточно труднодоступным для международной следственной группы. У него есть личное обязательство, но средств контроля, как электронный браслет или способа отслеживать его местонахождение, у нас нет", - пояснил представитель обвинения.

Напомним, во время рассмотрения апелляции прокурор Олег Пересада заверил суд в том, что на свободе Цемах не будет находится в безопасности - ведь Москва может ликвидировать неудобного свидетеля.

Сам Владимир Цемах во время перерыва в судебном заседании на вопрос журналистов о том, считает ли он, что на свободе ему грозит опасность, ответил: "Я бред не комментирую".

Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство 01
Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство 02
Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство 03

Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство 04
Фото Алена Лунькова

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Считаем Цемаха подозреваемым в деле MH17. Его сохранение для допроса крайне важно, - прокуратура Нидерландов. ДОКУМЕНТ

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100