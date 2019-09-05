Украинцы должны начать забывать выражение "как в Европе": Кулеба озвучил три главных задачи на посту вице-премьера

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии журналу НВ.

Так, Кулеба назвал три своих главных задачи:

1. Должна эффективно заработать система координации европейской и евроатлантической интеграции. Эти вопросы пронизывают практически все органы и ведомства, и они должны буквально жить этим, а не воспринимать интеграцию как дополнительную нагрузку, которой нужно заниматься по остаточному принципу. Такая система обеспечит разработку, принятие и внедрение тех пресловутых европейских стандартов практически во всех сферах нашей жизни.

2. Украина и ЕС должны стать единым экономическим пространством. Условия доступа украинских товаров и услуг на общий рынок стран ЕС должны отвечать амбициозной динамике торговли. Для этого нужно сделать много работы не только нам, но и Евросоюзу. Экспортные квоты, таможенное сотрудничество, доступ к государственным закупкам в ЕС — это элементы облегчения доступа.

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3. Чтобы украинцы начали забывать выражения вроде "поехать в Европу", "как в Европе", потому что Европа будет здесь, в Украине. Мы будем ездить в Германию, Францию и куда угодно, ощущая себя частью Европы. И они также будут ездить к нам, как в одну из стран большой Европы.