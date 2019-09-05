Зеленский в ноябре определит приоритетные задания для военной разведки на 2020 год, - Скибицкий

Об этом в интервью Укринформу заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно нормативным документам, эти задачи на следующий год должны быть поставлены в ноябре 2019 года.Если даже затягивается этот процесс, потому что он сложный и охватывает все сферы деятельности и все разведывательные органы Украины, то, как правило, в феврале-марте у нас уже есть приоритетные задачи. Но непосредственное планирование разведки начинается уже в сентябре", - заявил Скибицкий.

Также он отметил, что задача ставится и ГУР, и военным подразделениям, которые выполняют задания, это и разведывательная авиация, и средства разведки флота, и подразделения разведки Сухопутных войск.

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