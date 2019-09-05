Газ на зиму по "летним ценам" уже приобрели более 7 тысяч украинских семей, - "Нафтогаз"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Общий объем газа, заказанный потребителями на условиях "Газового запаса", составляет почти 4,5 млн куб. м.

К программе уже присоединились 18 региональных газоснабжающих компаний, или более 70% их общего количества.

Сейчас ведутся переговоры с поставщиками газа Киева, Одесской, Херсонской, Полтавской и Донецкой областей. "Нафтогаз" надеется, что они позволят своим клиентам воспользоваться преимуществами программы "Газовый запас".

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В "Нафтогазе" напомнили, что продукт "Газовый запас" позволяет бытовым потребителям приобрести заранее необходимые объемы газа по низкой летней цене для использования его в течение отопительного сезона.

"Бытовой потребитель может закупить на этих условиях до 25 тыс. куб. м газа. Воспользоваться предложением можно до 25 сентября. Отпускная цена "Нафтогаза" газопоставляющим предприятиям в рамках этого продукта составляет 4874,42 грн за тыс. куб. м (без НДС, а также без учета стоимости транспортировки, распределения и надбавки поставщика)", - сказано в сообщении.