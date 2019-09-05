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05.09.19 12:29

Путин про обмен военнопленными: Он будет масштабным и станет шагом к нормализации отношений между Украиной и Россией. ВИДЕО

Путин заявил, что переговоры между Россией и Украиной по поводу взаимного обмена удерживаемыми лицами выходят на финальную стадию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы финализируем наши переговоры, обмен будет крупным, масштабным... Исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе, и с официальными властями. Я думаю, в ближайшее время это станет известно", - сказал Путин, выступая на Восточном экономическом форуме

Глава Кремля не назвал фамилий тех украинцев, которых власти РФ готовят к обмену.

Кроме того Путин считает неизбежной полную нормализацию отношений Москвы и Киева.

"Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно произойдет. Я имею в виду полную нормализацию в отношениях, потому что мы - две части одного и того же народа, я об этом многократно говорил... Что касается ближайшей перспективы, то это в значительной степени зависит от действующего украинского руководства", - заявил он.

Ранее в среду два дипломатических источника сообщили, что процесс "обмена" удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, возможно, будет запущен до конца этой недели.

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