Евросоюз поздравил Украину с запуском ВАКС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении представительства в Twitter.

"Сегодня Высший антикоррупционный суд Украины приступил к работе. ЕС поздравляет Украину с этим событием. Мы будем продолжать оказывать поддержку суду в выполнении его важной роли в борьбе с коррупцией", - говорится в заявлении.

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Фото: представительство ЕС в Украине/Twitter

Как сообщалось, в мае собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняло решение о начале работы суда 5 сентября 2019 года. Также собрание судей ВАКС избрало его главой судью первой инстанции Елену Танасевич.

30 августа в парламентской газете "Голос Украины" было опубликовано сообщение, что Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС), согласно решению собрания его судей, начнет работу 5 сентября.



