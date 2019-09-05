"Нарушает неотъемлемое право на жизнь", - Зеленский объяснил, почему не подписал закон о принудительной кастрации педофилов

Об этом говорится в сопроводительном тексте президента к возвращенному в Раду законопроекту, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского согласно закону, ко всем лицам, которые совершили преступление сексуального характера в отношении малолетнего лица, предусматривается применение в обязательном порядке принудительных мер медицинского характера в качестве дополнительного наказания.

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"Закон, поступивший на подпись, не содержит четко определенного порядка принудительного применения химической кастрации. При таких обстоятельствах введение антиандрогенных лекарственных препаратов всем осужденным, совершившим упомянутое преступление, независимо от наличия у лица противопоказаний к введению таких препаратов, может привести к ухудшению состояния его здоровья или стать причиной преждевременной смерти. Поэтому имет место нарушение неотъемлемого права на жизнь, закрепленного Конституцией Украины (часть первая статьи 27)", - объяснил Зеленский.

"Законом, который поступил на подпись, Кабинету Министров Украины поручается обеспечить создание публичного реестра лиц, осужденных к лишению свободы в соответствии со статьями 152, 153, 155, 156 Уголовного кодекса Украины за изнасилование несовершеннолетнего лица, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении несовершеннолетнего, половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости, развращение несовершеннолетних (абзац второй пункта 2 раздела II "Заключительные положения"). В связи с этим следует заметить, что Законом Украины "О защите персональных данных" запрещается обработка персональных данных, в частности, об осуждении к уголовному наказанию, а также данных, касающихся здоровья, половой жизни, биометрических или генетических данных человека ( часть первая статьи 7). Отсутствие в Законе, который поступил на подпись, определение состава и содержания персональных данных, которые подлежат обнародованию, может привести к вмешательство в частную жизнь лица, отбывшего наказание, что усложнит его социальную адаптацию", - добавил Зеленский.

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11 июля Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости" (№6449).

Законом предусматривается усиление ответственности за изнасилование и развращение несовершеннолетних. Так, в УК вводится новая статья 59-1 "Принудительная химическая кастрация". Согласно этой статье, наказание в виде принудительной химической кастрации заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, имеющих целью уменьшить либидо и сексуальную активность.

Предусмотрено, что принудительная химическая кастрация не применяется к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте более 65 лет.

19 июля тогдашний председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал этот закон, и он был направлен на подпись президенту.

4 сентября Зеленский ветировал закон о принудительной кастрации педофилов