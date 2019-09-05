Экс-глава НКРЭКУ Вовк находится в Брюсселе, - Холодницкий

Об этом в комментарии УНИАН сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, "Действительно есть постановление суда. Господин Вовк почему-то решил пойти по стопам одного из народных депутатов, которые уже три года скрываются от следствия, и решил коммуницировать с правоохранительными органами через Facebook. По последней информации, с апреля он находится в Брюсселе".

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Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования уголовного производства по формуле Роттердам+ в августе 2019 года уведомило о подозрении советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Лисового и генерального директора "ДТЭК Сети" Гелюха.

8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Дмитрий Вовк назвал действия НАБУ "абсурдными", а дело "Роттердам+" - "раскрученным медийно-юридическим пузырем".

Напомним, экс-руководителя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка объявили в международный розыск.