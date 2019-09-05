Холодницкий о начале работы ВАКС: Я надеюсь, мы увидим приговоры. Речь идет о Насирове, Розенблате, Полякове, Мартыненко, Труханове

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий надеется, что Высший антикоррупционный суд (ВАС) вынесет приговоры по резонансным делам в отношении бывших народных депутатов и чиновников. Об этом он заявил журналистам после торжественного мероприятия по случаю начала работы Высшего антикоррупционного суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я надеюсь, что с началом работы Высшего антикоррупционного суда мы увидим приговоры. Обвинительные, оправдательные, но приговоры. Речь идет о Насирове, Розенблате, Полякове, Мартыненко, Труханове, обо всех делах НАБУ и САП", - сказал Холодницкий.

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Он заявил, что прокуроры САП готовы поддерживать обвинение в новосозданном суде.

Также Холодницкий выразил надежду, что судьи Высшего антикоррупционного суда не станут коррупционерами.

"Я уверен в том, что судьи Высшего антикоррупционного суда взяток брать не будут. А если такие факты появятся, то расследовать их будет Государственное бюро расследований", - добавил Холодницкий.