Мы расцениваем это как психологическое и физическое давление, - НБУ об инциденте с Гонтаревой

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба НБУ.

"Ряд последних инцидентов, которые произошли с Валерией Гонтаревой и ее семьей в Лондоне и Киеве, может свидетельствовать о наличии организованного и целенаправленного психологического и физического давления на бывшую главу НБУ. Мы расцениваем это как реальную угрозу личной неприкосновенности должностных лиц регулятора, которые осуществляли и продолжают осуществлять реформы финансового сектора, и попытки таким образом подорвать способность центрального банка выполнять свое предназначение - обеспечивать ценовую и финансовую стабильность как фундамента для устойчивого экономического роста", - говорится в сообщении.

НБУ призывает правоохранительные органы обеспечить проведение оперативного беспристрастного расследования этих инцидентов и привлечь виновных к ответственности, обеспечить защиту жизни и здоровья экс-главы НБУ, нынешнего руководства и сотрудников Национального банка.

Напомним, экс-глава НБУ Гонтарева заявила об атаке на свою семью. В ночь на 5 сентября в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую также зовут Валерия Гонтарева.

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