Право владения украинской землей должны иметь исключительно граждане Украины, - Турчинов

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, написал Александр Турчинов в своем блоге.

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По его словам, создание рынка земли является стратегическим вопросом, много лет искусственно блокировавшимся в нашей стране. "Прозрачный рынок земли способен значительно увеличить инвестиционную привлекательность отечественного агропромышленного комплекса, остановить теневые схемы земельного оборота, стать значительным ресурсом экономического роста и увеличить поступления в центральный и местные бюджеты", - отметил Александр Турчинов.



В то же время, он убежден, что земельный вопрос всегда является социально-доминантным и "при непродуманных, неподготовленных резких шагах может стать детонатором взрыва социального недовольства и дестабилизации".



"Главный рычаг, который заставит земельную реформу и вновь созданный рынок земли работать на украинцев и будущее нашей страны, - это обеспечение на законодательном уровне исключительного права владения украинской землей для граждан Украины. Как физическими лицами, так и конечными бенефициарами украинских предприятий, имеющими право покупать землю сельскохозяйственного назначения, должны быть исключительно граждане Украины", - написал политик.



По его мнению, выход на украинский земельный рынок иностранных игроков, в частности мощных транснациональных корпораций, как пообещал глава нового правительства, "превратит в аутсайдеров, а в перспективе - в банкротов даже довольно крепких украинских агробизнесменов, не говоря об армии наших фермеров, большинство из которых сейчас еле держится на плаву". "Слишком несопоставим финансовый потенциал и возможность доступа к кредитным ресурсам у мировых компаний и отечественных аграриев", - добавил он.



"Исключительное право украинцев на владение сельскохозяйственной землей заставит западных партнеров инвестировать в украинских национальных производителей, значительно усилив их потенциал и возможности, а главное, сохранит одну из лучших земель в Европе от истощения и агрессивного использования ради получения сверхприбылей", - отметил Турчинов, добавив, что такой важный предохранитель существует во многих цивилизованных странах.



По его словам, несмотря на то, что рост поступлений в бюджет будет более медленным, чем при анонсированном рынке земли без каких-либо ограничений, "мы обеспечим приоритетные экономические позиции и стартовые преимущества для национальных производителей и наших сограждан, работающих в аграрном секторе, а главное, сохраним право собственности на плодородную землю для будущих поколений украинцев ". "Это будет залогом устойчивого экономического роста, свободы и независимости нашей страны", - резюмировал Турчинов.