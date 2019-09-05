Существует около 350 реестров с информацией об украинцах, но они не взаимодействуют. Мы хотим это исправить, - нардеп от СН Чернев

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал один из авторов документа, член комитета по диджитализации Егор Чернев.

"У нас есть законопроект "Про державні публічні реєстри". Это то, что позволит нормальный обмен данными между госорганами. Он будет идти в паре с законопроектом о персональных данных. Потому что сегодня реестр Минюста не может взаимодействовать с реестром ЦИК. Или с реестром "Прозорро". Если для участия в тендере нужна справка о несудимости, то зачем мне идти за ней в МВД, если ведомства сами смогут запросить тот или иной документ друг у друга", - отметил он.

Он сообщил, что в Украине около 350 реестров, которые содержат огромное количество информации о гражданах, но не взаимодействуют. "Мы хотим это исправить. Чтобы человек обратился в одну точку, и получил все документы", - добавил нардеп.

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Полный текст интервью с Егором Черневым читайте здесь.