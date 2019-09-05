Нацсовет решил обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканалу NewsOne

Соответствующее решение регулятор принял на заседании 5 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

При принятии этого решения Нацсовет пользовалась данным мониторингов телеканала за последнее время, которые подтвердили неоднократное распространение в его эфире призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях. В частности, регулятор принял во внимание мониторинг вещания NewsOne за период с 1 июня до 8 июля 2019 года включительно. Так, в эфире за 8 июля ведущие и участники передач вещателя обсуждали идею проведения совместного телемоста с российским телеканалом "Россия24" под названием "Надо поговорить", а также его дальнейшую отмену.

Признав наличие языка вражды в высказываниях, которые были распространены в эфире телеканала NewsOne, а также нарушение законов Украины "О телевидении и радиовещании" и "Об информации" и факт неустранения лицензиатом нарушений законодательства, Нацсовет решил обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание.

Согласно закону "О телевидении и радиовещании", Нацсовет может обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии только после применения санкций "объявление предупреждения" и "взыскания штрафа" за нарушение вещателем одной и той же нормы закона в течение года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Однако такая идея вызвала возмущение в Украине. Впоследствии NewsOne сообщил об отмене "первого неполитического телемоста между людьми из Украины и России". Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания 9 июля назначил проверку телеканала NewsОne, на основании которой будет возможно подать иск об аннулировании лицензии.

15 июля генпродюсера NewsOne Василия Голованова допросили в СБУ в рамках расследования дела о государственной измене в связи с намерением телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом "Россия 24".

16 июля пресс-служба Нацсовета сообщила, что регулятор проведет внеплановую выездную проверку телеканала NewsОne в период с 22 по 23 июля.

Позже, 18 июля, заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук заявила о том, что представители телеканала NewsOne отказываются получать уведомление о проведении проверки. Того же дня на сайте регулятора уточнили дату проверки - 24-25 июля.

Наконец 24 июля представители телеканала NewsOne позволили членам рабочей группы Нацсовета провести проверку в своей редакции.

Кроме того, Нацсовет шесть раз объявляла предупреждение телеканалу NewsOne и один раз штрафовала лицензиата за другие нарушения, начиная с конца декабря 2017 года.