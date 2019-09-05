Baker Tilly проведет аудит "Укроборонпрома". Они должны начать работу до конца года, - Абромавичус

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"Укроборонпром" готов был заплатить за аудит 32,5 млн гривен, "Бейкер Тилли Украина" согласилась провести его за 29,336 млн гривен. Единственный конкурент - "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" - остановился на цене 29,337 млн гривен.

Консолидированный аудит "Укроборонпрома" не проводился еще ни разу. Международные аудиты проводились только в отдельных предприятиях-участниках концерна. Например, та же Baker Tilly проводила аудит "Укрспецэкспорта".

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Абромавичус назвал выбор аудитора важной победой.

"Темой аудита Укроборонпрома очень сильно спекулировала предыдущая власть, в реальности же закупка услуг аудита саботировалась прошлым руководством. Чтобы сдвинуть все с мертвой точки и восстановить доверие потенциальных участников к концерну, мне лично пришлось войти в тендерный комитет. Это было необходимо в том числе, чтобы дать сигнал международным аудиторским компаниям выходить на торги, что аудит точно состоится и никто не будет вставлять палки в колеса. Оказалось, что за месяц возможно и подготовить необходимый пакет документов, и провести торги на ProZorro, и начать подготовку внутренней команды, которая будет сопровождать аудиторов и организовывать весь процесс", - цитирует Абромавичуса пресс-служба концерна.

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Он выразил надежду, что аудиторы зайдут на "Укроборонпром" до конца 2019 года: "Мое видение - аудиторы должны начать работать в Концерне до конца текущего года".