"Укрзалізниця" игнорирует недовольство бизнеса внедрением нового порядка платы за пользование вагонами, - эксперт

Он усомнился в том, что между бизнесом и главой правления УЗ в принципе был диалог, поскольку замечания представителей бизнеса "игнорировались или просто отбрасывались". Свое мнение Ткачев выразил на странице в Facebook, пишет Обозреватель.

Совещание представителей бизнеса с руководством "Укрзалізниці" состоялось 4 сентября в офисе ЕВА.

На встрече обсуждались внедрение нового порядка платы за пользование вагонами УЗ при грузовых операциях и внедрение УЗ новой редакции договора с клиентами на организацию перевозки грузов.

Ткачев передал краткое содержание совещания:

Кравцов Е. П. презентовал материалы, согласно которых на протяжении последних 2-3 лет увеличивается срок простоев вагонов под грузовыми операциями (приводилась статистика по простоям вагонов на предприятиях ГМК).

Ответ бизнеса: а) ДТЭК – увеличение простоев вагонов началось после внедрения АТ УЗ штрафов за возврат загрязнённых вагонов. После этого предприятия вынуждены заниматься тщательной зачисткой вагонов. При этом, отсутствует процедура оценки степени загрязненности вагонов и сотрудники АТ "Укрзалізниця" на местах самостоятельно определяют загрязнённость вагонов (на каждой ж/д станции по своему). Бизнес просит утвердить процедуру и критерии оценки загрязненности вагонов (свои предложения ДТЭК подавал на УЗ ещё год назад).

б) В статистических данных АТ "Укрзалізниця" отображены некорректные данные по нормативному сроку обработки вагонов на предприятиях ТЭК (по предприятиям значится норматив 3-5 часов). Физически только подача вагонов под выгрузку на эти предприятия занимает до 1 часа без разгрузки).

Второй тезис Кравцова Е. П.: "Укрзалізниця" вводит новый порядок платы за пользование вагонами для стимулирования клиентов ускорять грузовые операции и в целом улучшить оборачиваемость вагонов на ж/д сети.

Ответ бизнеса: а) На ж/д сети АТ "Укрзалізниця" наблюдается катастрофическая ситуация с движением грузовых составов: скорость движения составов составляет 60-90 км в сутки при нормативах — 200/320 км в сутки; на ж/д сети около 300 брошенных составов (более 15 тыс. вагонов); оборачиваемость зерновозов достигла 16,4 суток; около 60-70% отправок прибывают с нарушением срока доставки грузов… Чтобы улучшить общую оборачиваемость вагонов необходимо аналогично ужесточить штрафы в отношении АТ УЗ по нарушениям сроков доставки грузов. В предложенной редакции договора АТ УЗ и новом порядке определения платы за пользование вагонами, ужесточается/увеличивается ответственность только для клиентов, а ответственность АТ УЗ даже уменьшается.

б) Внедрение нового порядка определения платы — это увеличение затрат грузоотправителей на 3 млрд грн в год.

Комментарии Кравцова Е. П.: "Вы все врете", у нас улучшилась оборачиваемость вагонов на 1 день; мы инвестировали млрд в вагоны и инфраструктуру. В заторах на ж/д сети виноваты грузоотправители, которые грузят много вагонов (на сети сейчас 11 тыс. гружённых зерновозов) и морские порты, которые выгружают всего около 1500-2000 вагонов в сутки (моя реплика о том, что терминалы могут выгружать в 2-3 раза больше вагонов и проблема в припортовых ж/д станциях ДН-5 — это прямая ответственность УЗ. ДН-5 и создавался год назад для координации работы УЗ, стивидоров, морских портов (АМПУ), была проигнорирована Кравцовым Е. П.). По поводу 3 млрд грн — хорошо, что клиенты начали считать деньги "Укрзалізниці" — шутка от Кравцова.

Комментарии Еремина В.: Из новой редакции договора мы удаляем п. 5.6. согласно которому уменьшается ответственность АТ "Укрзалізниця" за нарушение сроков доставки грузов. Это единственный положительный момент этой встречи.

Даже с учетом этого изменения, ответственность АТ "Укрзалізниця" перед клиентами за задержку доставки грузов, значительно ниже платы, которую предлагает внедрить УЗ в отношении клиентов за задержку вагонов под грузовой операцией.

По словам Ткачева, бизнес выступил категорически против внедрения второй составляющей платы (за перенос следующей грузовой операции), ведь это ничем не обоснованный платеж, который значительно увеличивает расходы грузоотправителей.

"В конце встречи представитель компании Кернел озвучил положительный результаты совместного с "Укрзалізницею" проекта по графиковым отправкам зерна (достигнута суточная скорость движения более 600 км в сутки). Представитель компании "Нибулон" озвучил предложение "Укрзалізниці" организовать аналогичный эксперимент на базе их предприятия. Думаю, очень скоро в Украине зерновые грузы железной дорогой в вагонах общего парка смогут возить только эти две компании", — отметил Ткачев.

"И ещё 1-2 компании, которые имеют свои морские терминалы и маршрутные элеваторы (они ведь деньги вложили). Здравствуй, монополизация зернового рынка через логистические преференции от УЗ", — подытожил он.