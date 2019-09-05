Освобождение Цемаха из-под стражи в Украине вызывает тревогу, - евродепутат от Нидерландов Пири

Депутат Европейского парламента от Нидерландов Кати Пири назвала "тревожным" освобождение из-под стражи в Украине экс-наемника РФ, бывшего "командующего ПВО Славянской бригады "ДНР" Владимира Цемаха, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Депутат напомнила, что Цемаха стремится допросить следственная группа, которая расследует уничтожение авиалайнера рейса MH17.

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"Освобождение подозреваемого, которого хочет допросить международная следственная группа (которая расследует сбивание самолета Boeing рейса MH17 летом 2014 года в небе над Донбассом. - Ред.), вызывает тревогу", - цитирует издание комментарий Пири.

Парламентарий также отметила, что ей неизвестно о каких-либо следственных действиях или допросах Цемаха, которые бы осуществляли специалисты международной следственной группы.

Кати Пири стала одним из 40 евродепутатов, которые обратились к президенту Украины с письменной просьбой не вносить Цемаха в список лиц, подлежащих обмену пленными с РФ. Парламентарии указывали на важность Цемаха для международного следствия, расследующего обстоятельства катастрофы MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.