"Голос" требует от власти объяснить освобождение Цемаха, а "ЕС" предупреждает об ухудшении отношений с Нидерландами (обновлено)

Об этом говорится в заявлении партии "Голос" относительно освобождения из-под стражи бывшего "начальника ПВО" наемников РФ Владимира Цемаха - свидетеля по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе, передает Цензор.НЕТ.

"Мы все вместе должны защитить тех, кто находится в российских тюрьмах. Партия "Голос" поддерживает усилия властей направленные на то, чтобы политзаключенные и пленные вернулись домой. Чтобы вернулись военные, которых Россия должна отдать без каких-либо условий - по решению международного суда. Чтобы вернулись политзаключенные, которые находятся в тюрьме уже много лет. Вместе с тем мы требуем понимания роли гражданина Украины Владимира Цемаха - ключевого свидетеля в расследовании трагедии самолета рейса МН-17, - в возвращении украинских заложников. Виновники этой трагедии не наказаны, Украина до последнего времени оказывала максимальное содействие международным партнерам в расследовании трагедии, и решение о Цемахе должно быть объяснено гражданам Украины и международным партнерам", - говорится в заявлении.

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"Суд отпустил фигуранта дела о сбитии МН-17 Цемаха, которого наши спецслужбы привезли с оккупированной территории в результате спецоперации. Стоит напомнить, что на выдаче Цемаха России настаивали в Кремле. Следовательно, решение суда свидетельствует о том, что Офис президента влияет на решение судебной ветви власти, что противоречит не только Конституции, но и всем принципам разделения властей, которые были сформированы еще со времен Монтескье", - заявила нардеп от ЕС Ирина Фриз.

"Такой шаг 100% ухудшит отношения Украины с Нидерландами. Потому что мы фактически отдаем в руки потенциальному виновнику трагедии ключевого свидетеля, который мог бы стать ключевой фигурой на Гаагском трибунале, все шансы попасть на который имеет военно-политическое руководство Российской Федерации. Лидер РФ Владимир Путин ничего просто так не делает. И многоходовая комбинация с обменом, манипуляция конкретными фамилиями, которые должны оказаться в списке - это не исключение. Возможно, это было одним из условий обмена. Поэтому не просто так появилось это сегодняшнее заявление Путина. И ключ к изменению отношений между Украиной и РФ лежит не в обмене, а в прекращении огня на Востоке Украины и в исполнении Минских договоренностей", - заявил нардеп от ЕС Михаил Забродский.





5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.