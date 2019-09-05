В России разбился военный вертолет Ми-8

Об аварии сообщили в министерстве обороны России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

"5 сентября 2019 года в Саратовской области при совершении разгона по взлетно-посадочной полосе для совершения планового полета произошло опрокидывание вертолета Ми-8. Экипаж вертолета сумел безопасно покинуть машину и не пострадал. Пассажиров на борту не было",- заявили в ведомстве.

"По докладу с места аварии причиной произошедшего могло стать разрушение одной из стоек шасси", - сказали в военном ведомстве. В Минобороны отметили, что для выяснения всех обстоятельств аварии на аэродроме работает комиссия ВКС России.

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При этом источник сообщил "Интерфаксу", что вертолет ударился о землю и загорелся.

"Военный вертолет Ми-8 после взлета с аэродрома попытался совершить жесткую посадку, но ударился о землю и загорелся", - сказал собеседник агентства.

По словам этого же источника, членов экипажа вертолета госпитализировали.

"Все три человека из экипажа госпитализированы. Им оказывается помощь", - сказал собеседник агентства.