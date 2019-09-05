Оккупанты сорвали начало восстановления моста в Станице Луганской под предлогом отсутствия "должностного лица"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Сообщается, что сегодня оккупационная власть через представителей ОБСЕ сообщила о том, что "должностное лицо", которое может принять решение о начале ремонта, отсутствует, как и инструкции и детальный план строительства

"Таким образом, работы по восстановлению разрушенной части моста, в очередной раз, были заблокированы… Представителями СММ ОБСЕ был зафиксирован факт срыва работ по ремонту разрушенной части моста оккупационными властями. Чтобы не терять времени украинская сторона начала подготовительные работы по ремонту дорожного полотна", - говорится в сообщении.

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