Нацсовет ТРВ проведет внеплановую проверку телеканала ZIK

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению на сайте регулятора, теперь в спутниковых лицензиях ТРК "Мист ТВ" и ТРК "Новые коммуникации", а также в лицензии на многоканальное общенациональное телевидение телесети МХ-3 "Новых коммуникаций" конечным бенефициарным владельцем указан Тарас Козак.

Кроме того, регулятор сообщает, что по результатам мониторинга спутникового вещания ТРК "Мист ТВ" от 27 августа 2019 года Нацсовет зафиксировал отсутствие вещания по параметрам, указанным в лицензии, что является нарушением требований закона "О телевидении и радиовещании".

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"Национальный совет, руководствуясь ч. 1 ст. 70 этого закона ("О телевидении и радиовещании" – ИФ), ст. 13 Закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания", абз. 3 п. 3 р. III Инструкции о порядке осуществления мониторинга телерадиопрограмм, проведения проверок телерадиоорганизаций и провайдеров программной услуги, назначил внеплановую выездную проверку деятельности этого вещателя", - указывается в сообщении.

Ранее заместитель главы Нацсовета Уляна Фещук заявляла, что у регулятора нет доказательств связи телеканалов "112. Украина", NewsOne и ZIK с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

По ее словам, Нацсовет сотрудничает с Антимонопольным комитетом Украины по установлению связи между конечными бенефициарными собственниками телеканалов "112. Украина", NewsOne и ZIK.

Как сообщалось, в июне 2019 года Козак, владелец телеканалов "112 Украина" и NewsOne, стал владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK и заявил о создании медиахолдинга "Новости".

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