Из-за изменений в Налоговый кодекс Украина потеряет рынок Китая, - эксперты

Президент ОП "Укрметаллургпром" А. Каленков и председатель Федерации металлургов Украины С. Беленький совместным письмом обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой не допустить катастрофических последствий за предлагаемые изменения в Налоговый кодекс, сообщает 24.

Они указывают, что проекта Закона № 1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве" вызывает очень серьезное беспокойство у представителей железорудных горно-добывающих предприятий Украины.

Речь идет об изменении подхода к определению базы налогообложения рентных платежей на добычу железной руды.

Предложенный подход к определению рентных платежей не будет стимулировать развитие последующих технологических переделов и повышение качества продукции – проще будет производить и продавать примитивный продукт с низкой добавочной стоимостью, чем металлопродукцию третьего передела, поскольку себестоимость последнего станет неконкурентной, – объясняется в письме.

Также Каленков и Беленький отмечают, что принятие проекта Закона негативно скажется и на себестоимости продукции. А это приведет к тому, что украинские ГОКи потеряют мировые рынки сбыта, в частности, рынок Китая, на который приходится более 20% украинского экспорта железорудного сырья.

"Потеря китайского рынка для нас эквивалентна закрытию двух таких предприятий, как Ингулецкий ГОК и Центральный ГОК, а это – 10 тыс. работников, непосредственно занятых в железорудном производстве, и еще 10-15 тыс. работников смежных отраслей", - говорится в письме в адрес Владимира Зеленского и Алексея Гончарука.

В обращении также говорится о том, что канадская компания Black Iron, которая во время недавнего визита Зеленского в Канаду заявила о своем намерении инвестировать в Шимановский проект мощностью 10 млн т железорудного сырья в год (это 435 млн долларов) только на первом этапе, вряд ли останется на украинском рынке при подобных условиях.





