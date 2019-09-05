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05.09.19 17:12

Власти Харькова не поддержали проведение Марша равенства, вопрос решит суд

Согласительная комиссия харьковского горсовета не поддержали проведение "ХарьковПрайда" и ряда других мероприятий, запланированных на 15 сентября. Власти будут просить суд запретить шествие.

лгбт

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Организатор "ХарьковПрайда" Анна Шарыгина подчеркнула, что Марш равенства поддержали представители восьми европейских стран и международные организации. Проведение этой акции, по ее мнению, подтвердит, что в Харькове не нарушается право на мирные собрания.

Однако горсовет единогласно принял решение обратиться в суд, чтобы запретить массовые акции 15 сентября, связанные с "ХарьковПрайдом", и сам Марш равенства.

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Организаторы "ХарьковПрайда" планировали, что в течение 9-15 сентября в Харькове пройдет "Pride Week", в ходе которого организуют несколько дискуссионных и образовательных мероприятий, а сам Марш равенства пройдет 15 сентября.

Харьковский городской глава Геннадий Кернес заявил, что обратится в суд с просьбой ограничить проведение Марша равенства.

В ответ организаторы "ХарьковПрайда" заявили, что готовы отстаивать свое право на проведение шествия в суде.

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