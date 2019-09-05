Евросоюз возобновил импорт овощей и фруктов из Украины

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, передает Цензор.НЕТ.

В частности, речь идет о разрешении на ввоз яблок, груш, слив, перца, паслена, томатов и баклажанов. С начала сентября ЕС запретили завозить эти овощи и фрукты с Украины за вступления в силу директивы о защите рынка от паразитов.

"Госпродспоживслужба обращалась в Европейскую Комиссию с запросом о признании Украины страной, свободной от указанных карантинных организмов. После рассмотрения обращения Госпродспоживслужбы Еврокомиссия включила Украину в Перечень стран, которым разрешен экспорт овощей и фруктов без дополнительных нетарифных барьеров", - сообщили в Кабмине.

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Напомним, что 1 сентября в ЕС вступила в силу директива о защите от карантинных организмов, после чего в ЕС приостановили ввоз овощей и фруктов из Украины несмотря на то, что таких карантинных организмов в Украине нет.