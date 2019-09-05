Новости по освобождению Цемаха вызывают много вопросов, - глава МИД Нидерландов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на нидерландский портал Nieuws.

Министр сообщил, что он в курсе дел, но отказался комментировать ситуацию.

Блок сказал, что сообщения из Киева "вызывают много вопросов".

Также он не стал раскрывать, была ли нидерландская сторона информирована об освобождении Цемаха заранее.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.

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