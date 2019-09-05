Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
05.09.19 17:59

Данилюк, Загороднюк и Баканов обсудили реформы сектора обороны с сенаторами США. ФОТО

Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи встретились в Киеве с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александром Данилюком, главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым и министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

джонсон,мерфи

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу посольства США в Украине в Facebook.

"Сенаторы Джонсон и Мерфи встретились с главой СБУ Иваном Бакановым, секретарем СНБО Александром Данилюком и министром обороны Андреем Загороднюком, обсудили агрессию России и узнали о планах Украины по реформированию сферы безопасности", - сказано в сообщении.

Данилюк, Загороднюк и Баканов обсудили реформы сектора обороны с сенаторами США 01

Ранее сенаторы Джонсон и Мерфи встретились с генпрокурором Украины Русланом Рябошапкой.

Также на Цензор.НЕТ: Группа сенаторов США просит Трампа немедленно выделить обещанные Украине $250 млн на обеспечение безопасности

Данилюк, Загороднюк и Баканов обсудили реформы сектора обороны с сенаторами США 02
Данилюк, Загороднюк и Баканов обсудили реформы сектора обороны с сенаторами США 03

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100