Женщина руководила преступной группой, которая "торговала" опасным психотропом в Одессе, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Во время следствия выяснилось, что ранее судимая за наркодилерство 28-летняя уроженка города Татарбунары организовала "сетку" из соучастников, которые систематически сбывали психотропы в Одессе.

"Женщина отвечала за получение товара, а 4 жителя Одессы продавали "зелье" тремя путями: через "закладки", из рук в руки, а также через специально созданный интернет-магазин", - говорится в сообщении.

Во время обысков мест проживания наркоторговцев, правоохранители изъяли 70 грам РVP (особенно опасное психотропное вещество, оборот которого запрещен), электронные весы, мобильные телефоны и записи с базой "клиентов".

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении пяти соучастников. Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

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