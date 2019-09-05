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05.09.19 18:25

Освобождение Цемаха обеспокоило родственников жертв катастрофы МН17

Член правления нидерландского фонда "Авиакатастрофа MH17" Пит Плуг, который потерял при крушении "Боинга" на Донбассе трех родственников, опасается, что Цемах после освобождения скроется от следователей.

цемах

Об этом он заявил в комментарии голландской газете Parool, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Где он (Цемах. - Ред.) будет находиться после освобождения? Я обеспокоен, что главный подозреваемый не будет доступен для следствия международной Совместной следственной группы (JIT). Существует большой риск, что он не появится на суде (в Нидерландах. - Ред.), ведь именно этого мы все хотим ", - сказал Плуг.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

Читайте на Цензор.НЕТ: Новости по освобождению Цемаха вызывают много вопросов, - глава МИД Нидерландов

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Также на Цензор.НЕТ: "Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно", - нидерландские следователи об освобождении Цемаха

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.

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