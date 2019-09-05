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05.09.19 18:26

Путин отверг призыв Абэ о подписании мирного договора между Россией и Японией

Президент России Владимир Путин отклонил предложение премьер-министра Японии Синдзо Абе о подписании мирного договора между двумя странами, указав, что этому мешают военные обязательства Токио перед США.

курилы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Немецкая волна.   

"Есть вопросы военного, оборонного характера, вопросы безопасности, и здесь мы должны учитывать и позицию третьих стран, и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе перед США", - заявил Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в четверг, 5 сентября.

В то же время российский президент выразил надежду на то, что в будущем мирный договор между РФ и Японией будет подписан, а сторонам удастся урегулировать давние разногласия. Москва уже неоднократно выражала обеспокоенность по поводу развертывания американской военной техники на территории Японии.

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Токио претендует на группу островов в западной части Тихого океана, которые были захвачены советскими войсками в последние дни Второй мировой войны. В Японии эти острова называют Северными территориями, а в России - Южными Курилами.

Незадолго до комментариев российского президента, Синдзо Абе, выступая на сессии ВЭФ, высоко оценил связи между РФ и Японией в сфере бизнеса и заявил, что следующим логическим шагом в двусторонних отношениях стало бы подписание мирного договора, которое он назвал "исторической миссией" лидеров двух государств.

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"Больше нельзя заставлять ждать людей, которые хотят и будут жить в будущем. Владимир, давайте вдвоем сделаем все, чтобы мы двигались все время вперед, пока не достигнем цели. Давайте заключим мирный договор и откроем тем самым дорогу безграничным возможностям, которые есть у наших стран ", - сказал Абэ.

Он также сообщил, что правительство Японии упростит получение виз для отдельных групп российских граждан - некоторых специалистов и студентов. "Начиная с этого месяца, мы начнем выдавать визы сроком на пять лет гражданам РФ, занятым на промышленных и научных предприятиях, связанных с реализацией плана сотрудничества из восьми пунктов. И чтобы как можно больше российских студентов приезжало в Японию, мы сделаем процесс получения визы более простым", - пообещал Абэ.

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