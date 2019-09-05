Путин отверг призыв Абэ о подписании мирного договора между Россией и Японией

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Немецкая волна.

"Есть вопросы военного, оборонного характера, вопросы безопасности, и здесь мы должны учитывать и позицию третьих стран, и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе перед США", - заявил Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в четверг, 5 сентября.

В то же время российский президент выразил надежду на то, что в будущем мирный договор между РФ и Японией будет подписан, а сторонам удастся урегулировать давние разногласия. Москва уже неоднократно выражала обеспокоенность по поводу развертывания американской военной техники на территории Японии.

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Токио претендует на группу островов в западной части Тихого океана, которые были захвачены советскими войсками в последние дни Второй мировой войны. В Японии эти острова называют Северными территориями, а в России - Южными Курилами.

Незадолго до комментариев российского президента, Синдзо Абе, выступая на сессии ВЭФ, высоко оценил связи между РФ и Японией в сфере бизнеса и заявил, что следующим логическим шагом в двусторонних отношениях стало бы подписание мирного договора, которое он назвал "исторической миссией" лидеров двух государств.

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"Больше нельзя заставлять ждать людей, которые хотят и будут жить в будущем. Владимир, давайте вдвоем сделаем все, чтобы мы двигались все время вперед, пока не достигнем цели. Давайте заключим мирный договор и откроем тем самым дорогу безграничным возможностям, которые есть у наших стран ", - сказал Абэ.

Он также сообщил, что правительство Японии упростит получение виз для отдельных групп российских граждан - некоторых специалистов и студентов. "Начиная с этого месяца, мы начнем выдавать визы сроком на пять лет гражданам РФ, занятым на промышленных и научных предприятиях, связанных с реализацией плана сотрудничества из восьми пунктов. И чтобы как можно больше российских студентов приезжало в Японию, мы сделаем процесс получения визы более простым", - пообещал Абэ.

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