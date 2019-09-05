Зеленский назначил президентские стипендии группе молодых писателей и деятелей культуры

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Стипендии назначены для 30 молодых писателей, 83 деятелей культуры в области музыки и 14 деятелей культуры в сфере театра.

Также назначены стипендии 45 деятелям культуры в сфере изобразительного искусства. По 13 стипендий назначено в сфере хореографического и эстрадно-циркового искусства, 24 в сфере кино.

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Указ вступает в силу с 1 декабря 2019 года.

С полным списком степендиатов можно ознакомиться по ссылке.