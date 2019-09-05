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05.09.19 18:39

САП направило в Антикоррупционный суд первый обвинительный акт в отношении экс-замдиректора института Титана

САП утвержден и направлен в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя генерального директора Государственного научно-исследовательского и проектного института Титана, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке САП.

В сообщении отмечается:"Согласно установленных фактических обстоятельств дела в течение 2012-2013 годов служащий, злоупотребляя служебным положением, в сговоре с другими лицами обеспечил перечисление государственным предприятием иностранной компании (Британские Виргинские острова) 1 млн 258 тыс. долл. США за работы и услуги, которые не предоставлялись.

Во время досудебного расследования подозреваемому была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Важно: В соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда".

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САП направило в Антикоррупционный суд первый обвинительный акт в отношении экс-замдиректора института Титана 01

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