Главный военный клинический госпиталь Минобороны получил от США современный иммунологический анализатор крови. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

"Аппарат предназначен для лабораторной диагностики для малых и средних лабораторий, обеспечивает высокую точность и качество исследования образцов крови. Уникальность его в том, что он позволяет уменьшить вдвое инкубационный период на ранних этапах заболевания вирусным гепатитом С, ВИЧ и сифилисом. Одновременно можно исследовать до 65 образцов крови и получить первый результат уже через 30 минут. Его мощность позволяет проводить до 60 тестов в час", - рассказал начальник Центра крови Главного военного клинического госпиталя полковник медицинской службы Андрей Собченко.

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"Особенно важно, чтобы в стране, которая воюет, безопасность крови отвечала высоким стандартам. Предлагаю и в дальнейшем искать новые пути сотрудничества, в которых США сможет вам помогать в будущем", - отметил начальник Отдела оборонного сотрудничества при Посольстве США в Украине полковник Даниэль Миллер.

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