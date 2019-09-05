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05.09.19 19:14

Главный военный клинический госпиталь Минобороны получил от США современный иммунологический анализатор крови. ФОТО

Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" Минобороны Украины получил от представителей США иммунологический анализатор "Аркитект i1000 SR". Ни в одном украинском военном госпитале такого современного оборудования нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Главный военный клинический госпиталь Минобороны получил от США современный иммунологический анализатор крови 01

"Аппарат предназначен для лабораторной диагностики для малых и средних лабораторий, обеспечивает высокую точность и качество исследования образцов крови. Уникальность его в том, что он позволяет уменьшить вдвое инкубационный период на ранних этапах заболевания вирусным гепатитом С, ВИЧ и сифилисом. Одновременно можно исследовать до 65 образцов крови и получить первый результат уже через 30 минут. Его мощность позволяет проводить до 60 тестов в час", - рассказал начальник Центра крови Главного военного клинического госпиталя полковник медицинской службы Андрей Собченко.

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Главный военный клинический госпиталь Минобороны получил от США современный иммунологический анализатор крови 02

"Особенно важно, чтобы в стране, которая воюет, безопасность крови отвечала высоким стандартам. Предлагаю и в дальнейшем искать новые пути сотрудничества, в которых США сможет вам помогать в будущем", - отметил начальник Отдела оборонного сотрудничества при Посольстве США в Украине полковник Даниэль Миллер.

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