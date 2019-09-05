В России суд приговорил к 4 годам колонии активиста Котова, который носил передачи украинским морякам

Приговор Котову вынес Тверской суд Москвы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Суд установил: Котов совершил неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий в течение предшествующих 180 суток", – заявил судья Станислав Минин.
Указанная статья Уголовного кодекса России получила известность как "дадинская" – по имени оппозиционного активиста Ильдара Дадина, ставшего первым осужденным по ней.
Котов пришел на оглашение приговора в футболке с изображение осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.
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Прокуратура просила приговорить Котова к 4,5 годам лишения свободы.
В августе Пресненский районный суд Москвы арестовал Константина Котова по уголовному делу о неоднократных нарушениях порядка организации или проведения митинга.
Константин Котов неоднократно выходил с одиночными пикетами в поддержку украинских политзаключенных, выступал против оккупации Крыма Россией, занимался организацией передачи продуктов захваченным украинским морякам в СИЗО Москвы.
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При обыске в доме активиста Константина Котова следователи изъяли книгу крымского публициста и историка Сергея Громенко "Крым наш. История российского мифа".
Правозащитный центр "Мемориал" признал гражданского активиста из России Константина Котова политическим заключенным.