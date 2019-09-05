Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
05.09.19 19:59

Суд отпустил из-под стражи офицера запаса ВСУ Ракушина, подозреваемого в госизмене

Суд освободил из-под стражи офицера запаса Вооруженных сил Александра Ракушина, подозреваемого в работе на Федеральную службу безопасности Российской Федерации.

госизмена

Соответствующее решение размещено в Едином государственном реестре судебных решений, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ГромадськеТВ.

СБУ задержала Ракушина в июне 2019 г. по подозрению в работе на Федеральную службу безопасности РФ. Оперативники спецслужбы установили, что офицера запаса завербовал на территории России в 2017 году кадровый сотрудник ФСБ на встрече выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны имени Юрия Андропова.

Напомним, 5 сентября киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу катастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 на Донбассе Владимира Цемаха под личное обязательство.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд в Киеве освободил пропагандиста Вышинского из-под стражи. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100