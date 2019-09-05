Суд отпустил из-под стражи офицера запаса ВСУ Ракушина, подозреваемого в госизмене

Соответствующее решение размещено в Едином государственном реестре судебных решений, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ГромадськеТВ.

СБУ задержала Ракушина в июне 2019 г. по подозрению в работе на Федеральную службу безопасности РФ. Оперативники спецслужбы установили, что офицера запаса завербовал на территории России в 2017 году кадровый сотрудник ФСБ на встрече выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны имени Юрия Андропова.

Напомним, 5 сентября киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу катастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 на Донбассе Владимира Цемаха под личное обязательство.

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