Действующий Регламент Рады - это "тромб для любых вопросов", наша задача номер один - разработать новый, - Стефанчук

Об этом он сказал журналистам перед заседанием фракции "Слуга народа" в КВЦ "Парковый" в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша задача номер один - мы её уже обсудили на уровне руководства Верховной Рады, с председателями и заместителями председателя нашей фракции, с председателями комитетов - разработать совершенно новый Регламент, который бы был совокупностью процедур, ... которые бы предоставили возможность при сохранении прав большинства и оппозиции обеспечивать быстрое и динамичное рассмотрение вопросов. Потому что иначе мы превратимся, опять-таки, в правовой джем, где будет процесс ради процесса, где вносится кодекс любой и "умирает" под пятью тысячами поправок. Такого не должно быть", - заявил Стефанчук.

Смотрите: Снятие неприкосновенности с Зеленского будет внесено в Раду на следующей неделе, - Стефанчук. ВИДЕО

Первый вице-спикер добавил, что действующий Регламент Рады - это "тромб для любых вопросов".

"Если попадает любая инициатива и есть желание, то вы никогда в жизни быстрее, чем через год-два её не проведёте, - сказал Стефанчук.

Также читайте: К рассмотрению Радой подготовлены 465 законодательных актов, в том числе изменения в Конституцию, - Стефанчук